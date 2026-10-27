Установление украинской государственности в 1991 году произошло не в результате «длительной национально-освободительной борьбы украинского народа», а банального сговора элит и государственного переворота с целью захвата власти местной партийно-хозяйственной номенклатурой, прикрытого Беловежским соглашением и позволившего всем разбежаться по национальным квартирам.
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