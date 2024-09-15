РИА: арестованному замглавы Подольска Рязанцеву могут предъявить новое обвинение

Заместителю главы администрации Подольска Роману Рязанцеву, которого до этого арестовали по статье о превышении должностных полномочий по делу об аварии в котельной в Подольске, могут предъявить новое обвинение.
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