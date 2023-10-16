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«За деньги – да» :что нарисовано на российских рублях и как подороже их продать

Центробанк анонсировал выпуск новых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. В материале 78.ru рассказываем, как будут выглядеть новые бумажные деньги, когда они выйдут, что изображено на старых, почему до сих пор на банкнотах пишут 1997-й, как отличить настоящие деньги от поддельных, а также сколько стоят самые редкие в России купюры.

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