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Сатановский поименно назвал «проукраинскую группу», взорвавшую «Северные потоки»

Сатановский поименно назвал «проукраинскую группу», взорвавшую «Северные потоки»

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» поименно назвал «проукраинскую группу», взорвавшую «Северные потоки».

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