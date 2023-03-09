Сатановский поименно назвал «проукраинскую группу», взорвавшую «Северные потоки»

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» поименно назвал «проукраинскую группу», взорвавшую «Северные потоки».
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