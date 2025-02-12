Downdetector: полторы тысячи российских геймеров отметили сбой в Steam

Полторы тысячи россиян отметили сбой в Steam. Об этом сообщает сервис Downdetector. Только за прошедший час пользователи 1173 раза пожаловались на сбои в работе сервиса, за сутки их отметили не менее 1645 человек.
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