Фанаты «Спартака» встретились с Ковальчуком и другими игроками: «СМИ накидывают говна на вентилятор. Мы в вас верим. Выходим сегодня, #####, рвем всех! Чтобы вышли в плей-офф»

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Фанаты обратились к игрокам московского клуба в Казани перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ. На встрече присутствовал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, форвард Илья Ковальчук и другие хоккеисты.