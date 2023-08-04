В Новосибирске с территории электроподстанции убрали торговый павильон

Индивидуальный предприниматель добровольно освободила площадку после требований судебных приставов.По требованию судебных приставов в Дзержинском районе демонтировали торговый павильон, который располагался в охранной зоне электроподстанции.
Индивидуальный предприниматель добровольно освободила площадку после требований судебных приставов.По требованию судебных приставов в Дзержинском районе демонтировали торговый павильон, который располагался в охранной зоне электроподстанции.
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