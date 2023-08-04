Царьград

5 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Вряд ли, оно же дебиловатое!"Они способны дой...
  • Андрей
    Автор - Франция или Австрия закупает газ?Бунт: Маленькая с...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Объясните мне непонятливому от куда в России пришлые и каким таким образом занимают такие посты, что своих не хватает...Суд отправил замм...

В Новосибирске с территории электроподстанции убрали торговый павильон

В Новосибирске с территории электроподстанции убрали торговый павильон

Индивидуальный предприниматель добровольно освободила площадку после требований судебных приставов.По требованию судебных приставов в Дзержинском районе демонтировали торговый павильон, который располагался в охранной зоне электроподстанции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх