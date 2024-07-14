Закладчика наркотиков задержали с уликами в Караганде

В Караганде сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области по подозрению в сбыте наркотических средств в особо крупном размере задержали 20-летнего молодого человека.
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