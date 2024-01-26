11 африканцев пыталсь пересечь границу под Смоленском

Иностранцы шли к светлому будущему в Евросоюзе, а попали в руки к ФСБ В Краснинском районе близ деревни Зюзьки сотрудники ПУ ФСБ задержали иностранцев, которые шли по заснеженной дороге в сторону границы.
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