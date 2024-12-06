Половина ямальцев любит и дарить, и получать новогодние подарки

У жителей Ямала желание делать подарки другим чаще всего зависит от заработной платы, возраста, а также наличия детей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, в котором приняли участие 200 респондентов.
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