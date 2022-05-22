Непобедимая армада. «Господь подул, и они рассеялись»

Рыжов В. А. Philippe-Jacques de Loutherbourg. Defeat of the Spanish Armada В предыдущей статье мы говорили о начале в 1585 году Англо-испанской войны, планах испанцев по высадке десанта в Англии и подготовке англичан к отражению этого вторжения.
Рыжов В. А. Philippe-Jacques de Loutherbourg. Defeat of the Spanish Armada В предыдущей статье мы говорили о начале в 1585 году Англо-испанской войны, планах испанцев по высадке десанта в Англии и подготовке англичан к отражению этого вторжения.
Свежие комментарии