Славянская доктрина

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Непобедимая армада. «Господь подул, и они рассеялись»

Непобедимая армада. «Господь подул, и они рассеялись»

Рыжов В. А.   Philippe-Jacques de Loutherbourg. Defeat of the Spanish Armada В предыдущей статье мы говорили о начале в 1585 году Англо-испанской войны, планах испанцев по высадке десанта в Англии и подготовке англичан к отражению этого вторжения.

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