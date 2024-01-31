Эксперт рассказал о тонкостях трудоустройства подростков

По данным исследования Работа.ру, 86% россиян считают, что подростки должны работать. Основная причина — подработка важна в подготовке ребенка ко взрослой жизни, поскольку учит принимать серьезные решения.
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