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Юрист оценил возможность для мужа Бакальчук получить половину акций Wildberries

Юрист оценил возможность для мужа Бакальчук получить половину акций Wildberries

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав при отсутствии брачного договора не сможет получить половину акций компании, он сможет претендовать только на половину стоимости акций, заявил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

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