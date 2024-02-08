ЦИК вынес решение по Надеждину

Сергей Федотов

А вы, я сильно извиняюсь лично видели фальшивые подписи или это вам ЦИК сказал? Относительно недавно нам тоже, и не хухры-мухры, а высшие должностные лица с большим жаром рассказывали как здорово мы заживём после пенсионной реформы. С одной стороны не по теме, конечно, а с другой, это всё, что нужно знать об искренности и правдивости нашей власти.