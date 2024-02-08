ЦИК только что принял решение не допускать Бориса Надеждина до участия в выборах президента РФ. Напомним, ранее стало известно, что в подписях, которые кандидат предоставил в ЦИК, было обнаружено значительное количество брака.
ЦИК вынес решение по Надеждину
Комментарии
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Сергей Федотов
А вы, я сильно извиняюсь лично видели фальшивые подписи или это вам ЦИК сказал? Относительно недавно нам тоже, и не хухры-мухры, а высшие должностные лица с большим жаром рассказывали как здорово мы заживём после пенсионной реформы. С одной стороны не по теме, конечно, а с другой, это всё, что нужно знать об искренности и правдивости нашей власти.
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17 час.
И
Иван
Зырожа, Арыхметик зинаиш? Сычитать могишь? Шетыри (4) мюжык уж ест, мюжик сычытать могыш, шо уж иесть, уж? панымайёшь сычытать? А ты говорила шито "должион бить одна". Зачэм ти лгала? Ой, какой некрасыва говорышь обман. Иван Ше.
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16 час.
Сергей Федотов
Пишите по-русски, сердешный. Турды-мурды я не понимаю, турды-мурды, это вам в туды, где пльитка-кайфуль кладут.
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3 час.
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