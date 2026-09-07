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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Москве. Церемония открытия – 10 сентября

С 10 по 13 сентября в Международном центре самбо в «Лужниках» пройдет Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике – один из главных стартов сезона, на котором каждый подход может стать шагом к следующему чемпионату мира или Олимпийским играм.

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