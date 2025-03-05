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И в деньгах счастье: Уругвай хочет присоединиться к банку БРИКС

И в деньгах счастье: Уругвай хочет присоединиться к банку БРИКС

Уругвай может стать девятым членом Нового банка развития БРИКС — соглашение уже находится на рассмотрении национального парламента латиноамериканской страны, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Монтевидео.

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