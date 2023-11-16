Китай запускает самую быструю в мире интернет-сеть (1,2 терабита в секунду)

Китай заявляет о создании самой быстрой в мире коммерческой интернет-сети, скорость которой настолько высока (1,2 терабита в секунду), что позволяет передавать 150 фильмов в разрешении 4K менее чем за секунду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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