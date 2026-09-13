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Царьград

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TMZ: Дастин Порье призвал полицейского на драку при задержании

TMZ: Дастин Порье призвал полицейского на драку при задержании

В июне экс-боец UFC Дастин Порье, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировал полицейского на драку в аэропорту Атланты.

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