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Спорт Уик-Энд

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Ловчев: Я в договорняках не участвовал категорически. А вот киевляне… У нас, в Москве, такого просто не могло быть

Ловчев: Я в договорняках не участвовал категорически. А вот киевляне… У нас, в Москве, такого просто не могло быть

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о договорных матчах в отечественном футболе.

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