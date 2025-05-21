Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расширение операции Израиля встретило осуждение Вашингтона и Брюсселя

Расширение операции Израиля встретило осуждение Вашингтона и Брюсселя

Масштабное расширение наземной операции Израиля в секторе Газа «Колесницы Гедеона», голод среди палестинского населения в этом анклаве, а вместе с этим обстрел иностранных дипломатов, которые посещали лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, вызвал резкую критику в Европе и даже у США.

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