Расширение операции Израиля встретило осуждение Вашингтона и Брюсселя

Масштабное расширение наземной операции Израиля в секторе Газа «Колесницы Гедеона», голод среди палестинского населения в этом анклаве, а вместе с этим обстрел иностранных дипломатов, которые посещали лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан, вызвал резкую критику в Европе и даже у США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии