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Дэвис хочет сначала поговорить с «Баварией» о будущем, есть вероятность продления контракта. «Реалу» защитник все еще интересен

Действие соглашения 24-летнего защитника и мюнхенского клуба рассчитано до завершения этого сезона. В первую очередь канадец хочет провести переговоры с «Баварией».

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