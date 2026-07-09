Фоторепортаж: в Союзе писателей России открыли мемориальный кабинет Сергея Михалкова

7 июля 2026 года в штаб-квартире Союза писателей России на Комсомольском проспекте, 13, состоялась торжественная церемония открытия мемориального кабинета Сергея Владимировича Михалкова — выдающегося русского писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля и многолетнего председателя Союза писателей РСФСР.
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