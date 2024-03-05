Пионеры и пенсионеры: в России нашли дополнительные трудовые ресурсы

В России нашли 7,5 млн человек, которые могут стать дополнительным трудовым ресурсом, правда для этого потребуется стимулирующая политика государства на рынке труда и изменения его институтов в сторону большей гибкости и разнообразия трудовых отношений.
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