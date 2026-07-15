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Тульские новости

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В Туле компания погасит долг перед бывшими работниками

В Туле компания погасит долг перед бывшими работниками

В Туле после жалобы девяти бывших работников, прокуратура установила, что компания ООО «ПСК» задолжала им более 3 млн рублей за период с ноября 2025 по май 2026 года, не выплатив при увольнении положенные компенсации.

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