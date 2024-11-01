🔥По случаю празднования 159-й годовщины образования института судебных приставов России в зале кинотеатра "Родина" состоится традиционное торжественное мероприятие.
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🔥По случаю празднования 159-й годовщины образования института судебных приставов России в зале кинотеатра "Родина" состоится традиционное торжественное мероприятие.