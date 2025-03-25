Решение России и США по SWIFT поможет россиянам бороться с инфляцией

Решение по возвращению SWIFT в РФ окажет положительное влияние на борьбу с инфляцией в России. Достигнутые с США договоренности могут упростить взаиморасчеты с зарубежными партнерами и, как следствие, помогут снизить экономическое давление внутри страны.
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