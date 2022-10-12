Пьяная жительница Приморья зарезала ребенка

Сотрудники УСК России по Приморскому краю задержали женщину по обвинению в убийстве мальчика. По версии следствия, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 53-летняя женщина, поссорилась с 12-летним мальчиком, проживавшим в ее подъезде.