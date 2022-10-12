Федеральное агентство новостей №1

6 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Алиев
    Одно понятно, что НИЧЕГО не понятноПрезидент Казахст...
  • Ирина52
    Вот поэтому психов надо лечить принудительно...Обвиняемая в убий...
  • Алексей
    Призвал проверить? Так пусть сходит и проверит!Клишас призвал пр...

Пьяная жительница Приморья зарезала ребенка

Пьяная жительница Приморья зарезала ребенка

Сотрудники УСК России по Приморскому краю задержали женщину по обвинению в убийстве мальчика. По версии следствия, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 53-летняя женщина, поссорилась с 12-летним мальчиком, проживавшим в ее подъезде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх