Су-35 взяли курс на Тегеран, где их ждет подземная авиабаза

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пусть США проталкивает своё дорого стоящее дерьмо F-35 чем больше его наделаю, тем меньше оно будет летать [мы их все в ангарах уничтожит]! Для их обслуживания нужны подготовленные специалисты из..., США! А где их в таком количестве взять если сама Пиндосия тупеет и деградирует в арифметической прогрессии! Так что России эти американские самолёты не конкуренты!