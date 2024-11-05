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Су-35 взяли курс на Тегеран, где их ждет подземная авиабаза

Су-35 взяли курс на Тегеран, где их ждет подземная авиабаза

  Одним из итогов саммита БРИКС+ в Казани стало развитие «иранского контракта» Последняя информация о начале поставок Ирану установочной партии российских многоцелевых истребителей поколения 4++ Су-35 была опубликована в апреле текущего года государственной телевещательной корпорацией ИРНА.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть США проталкивает своё дорого стоящее дерьмо F-35 чем больше его наделаю, тем меньше оно будет летать [мы их все в ангарах уничтожит]! Для их обслуживания нужны подготовленные специалисты из..., США! А где их в таком количестве взять если сама Пиндосия тупеет и деградирует в арифметической прогрессии! Так что России эти американские самолёты не конкуренты!
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1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Ну вот и славно.
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34 мин.
Игорь Максаков
Иран ещё во времена ВОВ был нашим союзником, более половины лэнд-лиза шло через его территроию в СССР.
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21 мин.

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