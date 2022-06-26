22 июня в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа организованы торжественная линейка и возложение цветов к памятникам павшим героям, захороненным на площади Победы города Бобруйска, просмотр документальных фильмов по освобождению Бобруйска от немецких фашистских захватчиков и проведению операции ´Баг .