Акунин еа пранке удивился, почему его не забанили в России

В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Чхартишвили удивляется, почему его до сих пор продают в России:«У них там сидит какой-то очень умный и хитрый человек: они никого из нас – иноагентов – не запретили», поэтому его книги продолжают бить рекорды продаж в России.