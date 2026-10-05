Картину "Девятый вал" отреставрировали впервые за 130 лет

Картина была написана в 1850-м году, спустя почти полвека поступила в собрание музея. По словам специалистов, с 1897 года комплексной реставрации не было ни разу, проводились только локальные консервационные и профилактические работы.
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