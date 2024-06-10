Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вообще, конечно, это был какой-то испанский стыд ...

Вообще, конечно, это был какой-то испанский стыд ...

"Team America" и европейский чирлидинг ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Вообще, конечно, это был какой-то испанский стыд .

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Уточнение: 1 ОИАП СФ &quot;Нормандия-Неман&quot;: - всего прошли службу в СССР французов - 160 чел. л/с. - летчиков - 96 чел. из них погибли - 42 чел. (32 - боевые потери, 10 - небоевые потери). - штаб - 9 чел.; - механиков - 55 чел.
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ВК
Валерий Корытов
Перхоть подзалупная
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Мой внук подрался в школе с одноклассником, который говорил, что войну выиграли США, и что СССР  надо было вообще поступить по примеру той же Франции. Учительница при том стояла и смотрела, не вмешиваясь и ничего не говоря. Внук победил в драке, но оппонент остался при своем мнении. Остальные ребята потом  сказали, что им все равно, кто победил во Второй Мировой.
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