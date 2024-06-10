Вообще, конечно, это был какой-то испанский стыд ...

Наталия

Мой внук подрался в школе с одноклассником, который говорил, что войну выиграли США, и что СССР надо было вообще поступить по примеру той же Франции. Учительница при том стояла и смотрела, не вмешиваясь и ничего не говоря. Внук победил в драке, но оппонент остался при своем мнении. Остальные ребята потом сказали, что им все равно, кто победил во Второй Мировой.