Клаус Шваб приказал мировым правительствам сажать в тюрьму и перевоспитывать всех, кто выступает против глобалистов

Олег Сергеев ВЭФ призывает создать концентрационные лагеря за свободу слова для заключения в тюрьму «террористов Первой поправки» По словам Клауса Шваба, мир достиг критического момента, который приказал мировым правительствам начать сажать в тюрьму и перевоспитывать всех, кто выступает против глобалистской программы.
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