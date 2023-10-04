Клаус Шваб приказал мировым правительствам сажать в тюрьму и перевоспитывать всех, кто выступает против глобалистов

Олег Сергеев ВЭФ призывает создать концентрационные лагеря за свободу слова для заключения в тюрьму «террористов Первой поправки» По словам Клауса Шваба, мир достиг критического момента, который приказал мировым правительствам начать сажать в тюрьму и перевоспитывать всех, кто выступает против глобалистской программы.