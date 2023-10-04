БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Клаус Шваб приказал мировым правительствам сажать в тюрьму и перевоспитывать всех, кто выступает против глобалистов

Клаус Шваб приказал мировым правительствам сажать в тюрьму и перевоспитывать всех, кто выступает против глобалистов

Олег Сергеев ВЭФ призывает создать концентрационные лагеря за свободу слова для заключения в тюрьму «террористов Первой поправки»    По словам Клауса Шваба, мир достиг критического момента, который приказал мировым правительствам начать сажать в тюрьму и перевоспитывать всех, кто выступает против глобалистской программы.

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