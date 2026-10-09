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Регионы России

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СБУ объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

СБУ объявила в розыск митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

В ноябре 2017 года имя Тихона внесли в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", авторы которого обвиняют его в "преступлениях против Украины" и распространении "российской пропаганды".

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