Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

5 859 подписчиков

Как кулинарно выесть мозг

Как кулинарно выесть мозг

Решили немного почувствовать себя зомби. Ведь согласно всяким фильмам, что у нас зомби любят больше всего? Правильно – мозги!:) Аутентичнее, конечно, добыть их в бою, но мы упростили себе дело и просто купили.

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