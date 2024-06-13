Транспорт в зоне СВО: какие автомобили востребованы на фронте и как их готовят Евгения КомароваНа передовой в Российской армии нехватка небольших автомобилей, необходимых для различных операций и передвижений.
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