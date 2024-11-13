В Сети разоблачили новую мошенническую схему: Пора забыть о внезапных подарках

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Царьград

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Интересный подход у мошенников, видимо есть специфический опыт в работе агентств по доставке. Всего то надо &quot;чуть подправить&quot; схему работы.
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15 час.

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