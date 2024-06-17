"Приехал, заплатил 70 тысяч и получил гражданство": Толстой выложил неудобную правду про мигрантов и их семьи Типа мы пришли в Сразию и разрушили передовую и прогрессивную, правильную цивилизацию, Научили грамоте, а это по их пониманию зло.
Депутат Матвеев: приезжие из Сразии считают русских оккупантами
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Персональная Уголовная ответственность каждого политика, чиновника и т.д. за принятое решение с конфискацией имущества и не его, но и членов семьи и родственников. Трудотерапию еще ни кто в Сибири и т.д. ни кто не отменял... 15 лет без права на УДО за баланду. при выполнении нормы. При таком раскладе и пришлые будут не нужны своих дармовых рук сидельцев хватит...
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47 мин.
Астон Мартин
а где тот судья справедливости ???🤔
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43 мин.
Елена
А главное, Кто-то так обогатился за счёт этих мигрантов, что ему наплевать, что государство потратит в 3 раза больше денег на содержание этих животных, это же Наши деньги, а не его....
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30 мин.
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