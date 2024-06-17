Депутат Матвеев: приезжие из Сразии считают русских оккупантами

АНГЕЛ АНГЕЛ

Персональная Уголовная ответственность каждого политика, чиновника и т.д. за принятое решение с конфискацией имущества и не его, но и членов семьи и родственников. Трудотерапию еще ни кто в Сибири и т.д. ни кто не отменял... 15 лет без права на УДО за баланду. при выполнении нормы. При таком раскладе и пришлые будут не нужны своих дармовых рук сидельцев хватит...