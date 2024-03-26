Страховщики назвали регионы с самым высоким количеством аварий

Лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО стала республика Дагестан, как и годом ранее. Частота страховых случаев в регионе составила 9,3%, то есть почти каждый десятый застрахованный по обязательной автогражданке становится виновником ДТП.
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