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Японец переехал в Россию, прожил 2 года, а потом честно рассказал, почему Россия лучшая в мире страна для него

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