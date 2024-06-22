Правильный завтрак при диабете: рекомендации диетолога Ольга ВайленкоДля людей с диабетом правильный завтрак особенно важен, поскольку он помогает контролировать уровень сахара в крови на протяжении всего дня.
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