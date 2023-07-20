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Майлз Бриджес: «Я тот же игрок, что и раньше. Даже лучше»

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес, ранее подписавший квалификационное предложение на 7,9 млн долларов, вместе с генеральным менеджером Митчем Капчаком провел пресс-конференцию.

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