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На эти фотографии юной Шэрон Стоун вам стоит посмотреть!

На эти фотографии юной Шэрон Стоун вам стоит посмотреть!

Кажется, звезда Шэрон Стоун сияет на голливудском небосклоне, сколько мы себя помним. И, если подумать, это не так уж далеко от истины – девушке вот-вот стукнет шестьдесят! И все-таки она до сих пор выглядит так, что молодые позавидуют! А уж в юности, когда она с успехом строила модельную карьеру, и не достигла топ-модельных высот лишь потому, что сменила подиум на Голливуд, она была и вовсе сногсшибательна! Вот, посмотрите!Спортсменка, комсомолка и просто красавицаВ актерском таланте Шэрон Стоун не откажешь, но, в дополнение к этому, она еще и признанная красавица.

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