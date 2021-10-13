На эти фотографии юной Шэрон Стоун вам стоит посмотреть!

Кажется, звезда Шэрон Стоун сияет на голливудском небосклоне, сколько мы себя помним. И, если подумать, это не так уж далеко от истины – девушке вот-вот стукнет шестьдесят! И все-таки она до сих пор выглядит так, что молодые позавидуют! А уж в юности, когда она с успехом строила модельную карьеру, и не достигла топ-модельных высот лишь потому, что сменила подиум на Голливуд, она была и вовсе сногсшибательна! Вот, посмотрите!Спортсменка, комсомолка и просто красавицаВ актерском таланте Шэрон Стоун не откажешь, но, в дополнение к этому, она еще и признанная красавица.