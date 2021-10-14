Банки.ру

95 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Все более смешнее.От наказания за взятки освободили по причине непреодолимых обстоятельств. Сейчас еще иностранцев не...На госслужбу допу...
  • Виктор Шиховцев
    Мы первый уже не вытягиваем, столько там дармоедов, а этот баран предлагает ещё один создать.Титов предложил с...
  • Виктор Шиховцев
    Но только в том случае, если победит ЕдРо, верно? Знатная замануха. Вова ещё денег обещал. На тех же условиях.Поправки о запрет...

14 октября. О чем пишут газеты

14 октября. О чем пишут газеты

Ежедневный объем операций с акциями за девять месяцев 2021 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, до 110 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Мосбиржи, уточняя, что на рынке также появились новые тенденции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх