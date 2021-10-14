14 октября. О чем пишут газеты

Ежедневный объем операций с акциями за девять месяцев 2021 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, до 110 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Мосбиржи, уточняя, что на рынке также появились новые тенденции.