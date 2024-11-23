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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Наценка на электрический фургон VW ID.Buzz в США может достигать 2 млн рублей

Новый электрический фургон компании Volkswagen, получивший название ID.Buzz, был представлен этим летом и только недавно начал поставляться на рынок США, где дилеры пользуются особым вниманием к нему со стороны местных покупателей.

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