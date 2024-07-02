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"За них заплатили": Неудобная правда о работе над мигрантскими законами в Госдуме
Комментарии
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Светлана Коваленкова
Я не знаю кто автор этого «шедевра» , но ясно , что человек не умный и не грамотный! Так вот : БЕЛУГОЙ не орут,а плачут! Дальше читать не стала! Думаю автору подгузник поднесли?!
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2 час.
Татьяна Леухина
Должно быть какое то распоряжение или закон , который позволит отзывать подобных Матвееву депутатов и привлекать к ответственности. Почему не взять его и других депутатов , которые тормозят принятие этих законов на карандаш и проверить их счета: от кого они и какие суммы получают, на кого работают и чьи интересы представляют? Видимо хорошо ему заносят диаспоры, коль всё он делает в их защиту и против населения нашей страны.
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2 час.
Елена Цветкова
Надо внимательнее читать, Матвеев как раз и бьется против мигрантов
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15 мин.
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