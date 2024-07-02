"За них заплатили": Неудобная правда о работе над мигрантскими законами в Госдуме

Я не знаю кто автор этого «шедевра» , но ясно , что человек не умный и не грамотный! Так вот : БЕЛУГОЙ не орут,а плачут! Дальше читать не стала! Думаю автору подгузник поднесли?!

Татьяна Леухина

Должно быть какое то распоряжение или закон , который позволит отзывать подобных Матвееву депутатов и привлекать к ответственности. Почему не взять его и других депутатов , которые тормозят принятие этих законов на карандаш и проверить их счета: от кого они и какие суммы получают, на кого работают и чьи интересы представляют? Видимо хорошо ему заносят диаспоры, коль всё он делает в их защиту и против населения нашей страны.