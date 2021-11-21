Журнал «Профиль»

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Как улучшить вкус растворимого кофе: 4 простых секрета

Как улучшить вкус растворимого кофе: 4 простых секрета

Растворимый кофе не может похвастаться таким же богатством оттенков вкуса, как кофе из зерен. Но в тех случаях, когда времени на приготовление напитка нет или отсутствует возможность его сварить, растворимый вариант оказывается единственным.

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