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Сергачев против «Оттавы»: 2-й гол в сезоне, передача, 4 броска и 4 минуты штрафа за 25:04

Сергачев против «Оттавы»: 2-й гол в сезоне, передача, 4 броска и 4 минуты штрафа за 25:04

Михаил Сергачев забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой». Россиянин помог «Тампе» одержать победу над «Сенаторс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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