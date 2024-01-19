«Росгосстрах» автоматизирует работу в корпоративном страховании с помощью платформы AIINS

«Росгосстрах» расширяет использование новых технологий в работе с клиентами - юридическими лицами. Очередным этапом цифровой трансформации старейшего страховщика России стало подключение к платформе AIINS, предоставляющей возможность подбора и оформления широкого спектра страховых продуктов для корпоративных клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)