Исследование показало, сколько стоит продуктовая корзина для новогоднего стола в 2024-м

Стоимость продуктов для новогоднего стола в России в среднем достигла в этом году 9,1 тыс. руб., что на 13,5% больше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.