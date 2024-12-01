Исследование показало, сколько стоит продуктовая корзина для новогоднего стола в 2024-м

Стоимость продуктов для новогоднего стола в России в среднем достигла в этом году 9,1 тыс. руб., что на 13,5% больше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.
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